Экс-президент США Билл Клинтон фигурирует в деле Эпштейна Свидетель по делу Эпштейна заявляла, что Клинтон «любит молоденьких девушек»

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Билл Клинтон

Бывший президент США Билл Клинтон фигурирует в деле погибшего в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле детьми для сексуальной эксплуатации, передает РИА Новости. Согласно судебным документам, свидетель, подруга Эпштейна Гислейн Максвелл, утверждала о близких связях между ним и Клинтоном.

В документе Клинтон назван «ключевым человеком, который может предоставить информацию о своих тесных взаимоотношениях с Эпштейном». Одна из свидетельниц утверждала, что Эпштейн говорил ей о предпочтениях Клинтона: «Он сказал, что Клинтон любит молодых девушек».

В то же время, правозащитница Вирджиния Джуффре, рассказавшая о страданиях от действий Эпштейна в молодости, заявила, что слышала от Максвелл, будто та лично летала с Клинтоном на остров финансиста. В то же время Джуффре не подтвердила эти утверждения. По ее словам, Максвелл была склонна к фантазиям.

Напомним, в январе 2022 года отказ от претензий сексуального характера обошелся финансисту Джеффри Эпштейну в $500 тысяч. Именно столько он заплатил в 2009 году обвинившей его в насилии Вирджинии Джуффре. По данным телекомпании CNN, об этом говорилось в обнародованном мировом соглашении.