Уволенного экс-капитана авианосца США могут восстановить в должности

https://static.news.ru/photo/a32be126-86cf-11ea-b236-fa163e074e61_660.jpg Бретт Крозье Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уволенный после скандала капитан атомного авианосца «Теодор Рузвельт» может вернуться на свою должность. Решение об этом примет министр обороны США Марк Эспер.

Как сообщает «Интерфакс», ранее начальник штаба ВМС США адмирал Майкл М. Гилдей рекомендовал Эсперу восстановить Крозье в должности. Эспер попросил дать ему время на обдумывание ситуации.

Окончательных решений принято не было, — говорится в заявлении флота, которое приводит «Интерфакс».

28 марта 2020 года «Теодор Рузвельт» зашёл на базу ВМС США для отправки на берег 25 членов экипажа, у которых был диагностирован коронавирус. Спустя несколько дней капитан судна Бретт Крозье направил письмо с просьбой о помощи в командование. Он потребовал создать условия для изоляции всего экипажа из 3200 человек. Авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам.

В настоящее время заболели уже 840 моряков авианосца. В американском военном командовании выразили недовольство требованиями Крозье, потому что экс-капитан допустил утечку послания в СМИ.

В связи с этим исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли принял решение об отстранении Крозье (который, кстати, и сам был инфицирован). Американский президент Дональд Трамп поддержал этот шаг. В вину капитану вменялось то, что он не принял необходимые меры предосторожности, дабы избежать «утечек», чем спровоцировал излишнее беспокойство среди американцев, которые и так находятся в сложной ситуации, писал NEWS.ru.