Эколог объяснил страх американцев перед добычей нефти на Аляске Эколог Рыбальченко: американцы избалованы и привыкли получать нефтепродукты в готовом виде

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Американцы боятся бурения нефтяных скважин на Аляске, поскольку они избалованы и привыкли, что к ним в страну нефтепродукты поступают в готовом виде, заявил в беседе с «360» эколог Илья Рыбальченко. По его словам, жители США не сталкиваются со страшными последствиями добычи нефти, поэтому они воспринимают в качестве «экологического преступления» даже расконсервирование уже существующих скважин. При этом они не считают нефть и газ чем-то полезным для страны, подчеркнул эксперт.

Расконсервирование скважин, а уж тем более бурение новых воспринимается многими, как такое «экологическое преступление» <...> Представим себе избалованных американцев, которые привыкли, что нефть забивается где-то там, а у них она уже в виде бензина. Может быть они думают, что он сразу с горных пластов поступает, что бензин производится на бензоколонке. И соответственно, они, конечно же, будут недовольны, — объяснил Рыбальченко.

Эколог пояснил, что для России нефть является значительной частью бюджета, поэтому жители страны видят в ней национальное достояние и богатство. У американцев психология другая, ведь там к этому ресурсу относятся скорее как к чему-то крайне вредному. Поведение граждан США по вопросу разработки месторождений на Аляске эксперт объяснил инстинктом самосохранения. Экологи рассказывают людям о последствиях бурения нефти, из-за чего те пугаются, отметил он.

Ранее сообщалось, что администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски. Бурение должны были развернуть на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 млн баррелей. При этом против выступили защитники природы. По их словам, разработка месторождения приведет к выбросам в атмосферу 280 млн тонн парниковых газов, что еще подтолкнет мир к климатической катастрофе.