В Белом доме одобрили проект, ведущий к климатической катастрофе Bloomberg: Белый дом одобрит крупный нефтяной проект на Аляске

Фото: Robert Haasmann/imageBROKER.com

Администрация США решила санкционировать разработку нефти на северо-западе Аляски. Об этом сообщает агентство Bloomberg. При этом в Белом доме отклонили аргументы природозащитников, утверждающих, что подобный шаг подтолкнет мир к климатической катастрофе.

Администрация Байдена решила санкционировать гигантский нефтяной проект ConocoPhillips на северо-западе Аляски. Разрешение будет обнародовано на следующей неделе Министерством внутренних дел, — говорится в сообщении.

Бурение развернется на месторождении Уиллоу. Его запасы оцениваются в 600 млн баррелей.

Против выступают защитники природы. По их словам, разработка месторождения приведет к выбросам в атмосферу 280 млн тонн парниковых газов, что еще подтолкнет мир к климатической катастрофе.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил пересмотреть статус Аляски. По его словам, следует «разобраться во всех юридических тонкостях, кому она принадлежит по праву, и снова вернуть в состав России».