Джонсон обвинил Трампа в подстрекании к мятежу

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил действующего президента США Дональда Трампа в «разжигании мятежа».

То, что он (Дональд Трамп — NEWS.ru) подстрекал людей штурмовать Капитолий, и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно, — заявил Джонсон во время пресс-конференции.

Он также осудил проявления насилия в Вашингтоне во время утверждения Конгрессом результатов выборов, а действия сторонников Трампа назвал «позорными».

Я рад, что избранный президент сейчас должным образом подтверждён, и демократия победила, — цитирует РИА Новости британского премьера.

Беспорядки в Вашингтоне вспыхнули 6 января, когда конгрессмены вечером пытались официально утвердить 78-летнего кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем прошедших 3 ноября выборов. Сторонники Трампа сумели взять штурмом здание Капитолия, процедура была сорвана, произошли столкновения с полицией, силовики застрелили четырёх протестующих.

Как сообщал NEWS.ru, мэр Вашингтона Мюриэл Баузер назвала произошедший штурм Капитолия актом домашнего терроризма. Она продлила до 20 января режим чрезвычайной ситуации в американской столице.