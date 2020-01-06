https://static.news.ru/photo/1477daa6-30a9-11ea-9be3-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готов выступить с показаниями в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Это может произойти, если ему выдадут соответствующую повестку. Такую информацию разместил Болтон на своём веб-сайте.

Я пришёл к заключению, что если Сенат выдаст повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это, — отметил экс-советник в сообщении.

Процесс импичмента Дональда Трампа планируют начать через несколько дней. Сенатор Линдси Грэм считает, что для этого необходимо взять дело в свои руки и немного изменить правила.

Ранее NEWS.ru писал, что Республиканская партия планирует использовать этот процесс в своих целях. Однако по словам сторонников действующего президента, это будет непросто.