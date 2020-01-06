Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон готов выступить с показаниями в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа.
Это может произойти, если ему выдадут соответствующую повестку. Такую информацию
Я пришёл к заключению, что если Сенат выдаст повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это, — отметил экс-советник в сообщении.
Процесс импичмента Дональда Трампа планируют начать через несколько дней. Сенатор Линдси Грэм считает, что для этого необходимо взять дело в свои руки и немного изменить правила.
Ранее NEWS.ru писал, что Республиканская партия планирует использовать этот процесс в своих целях. Однако по словам сторонников действующего президента, это будет непросто.
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