Дженнифер Энистон решилась рассказать о «неудачном» браке с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон раскроет секреты брака с Брэдом Питтом в мемуарах

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Актриса Дженнифер Энистон решилась написать мемуары, в которых готова рассказать о браке с Брэдом Питтом, пишет In Touch News со ссылкой на источники. Голливудская звезда также прольет свет на попытки стать матерью, опыт пластических операций и психотерапии.

Это секреты, о которых она никогда не рассказывала. <...> Джен прошла долгую терапию, чтобы смириться с неудачным браком с Брэдом и другими романами, которые не сложились, — рассказал собеседник издания.

По словам источника, Энистон прошла долгую психотерапию, чтобы смириться с неудачным браком с Питтом и другими романами, которые не сложились. Более того, в истории звездной пары много всего, что не дало им завести общего ребенка.

После такой большой душевной боли Джен поняла, что ей не нужен собственный ребенок, чтобы чувствовать себя полноценной, так же, как ей не нужен мужчина, чтобы чувствовать себя полноценной, — объяснил собеседник нежелание Энистон усыновлять ребенка.

Кроме того, актриса поделится опытом «инъекций красоты» и пластической хирургии. Кроме того, она планирует рассказать о пути к принятию себя.

Ранее Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке, появившись на церемонии вручения кинопремии SAG Awards с кольцом с огромным бриллиантом на безымянном пальце. При этом известно, что Дженнифер ни с кем не встречалась последние пять лет.