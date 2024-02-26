Дженнифер Энистон разожгла слухи о скорой свадьбе Дженнифер Энистон показала помолвочное кольцо на премии SAG Awards

Фото: Christopher Polk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дженнифер Энистон

55-летняя голливудская актриса Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о своей помолвке, появившись на церемонии вручения кинопремии SAG Awards с кольцом с огромным бриллиантом на безымянном пальце, пишет Daily Mail. Ранее звезда сериала «Друзья» отмечала, что не нуждается в замужестве и чувствует себя счастливой в нынешнем статусе, говорится в сообщении.

Энистон вышла на сцену вместе с Брэдли Купером, чтобы вручить награду SAG за жизненные достижения Барбре Стрейзанд. Дженнифер блистала на церемонии в облегающем серебристом платье с глубоким вырезом. На безымянном пальце актрисы сверкало помолвочное кольцо с огромным бриллиантом. При этом известно, что Дженнифер ни с кем не встречалась последние пять лет, — отмечает издание.

Актриса была замужем за Брэдом Питтом с 2000 по 2005 год, после чего вышла за Джастина Теру в 2015 году, однако они расстались в 2018 году. В своих интервью актриса говорила, что хорошо выполняет любую работу, называя личные отношения единственной «слабой» областью своей жизни. При этом актриса не раз намекала, что все еще надеется встретить любовь.

Ранее Энистон рассказала, что разговаривала с коллегой по сериалу «Друзья» Мэттью Перри за несколько часов до его смерти. По ее словам, актер был счастлив и сообщил о желании остаться в памяти поклонников. Энистон отметила, что в то время Перри не боролся с зависимостями и даже бросил курить.