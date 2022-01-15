Дональд Трамп заявил о своём скором возвращении в Белый дом

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в Аризоне пообещал своим сторонникам, что вернётся в Белый дом в 2024 году, а уже в этом году республиканцы вернут себе Сенат. По его словам, нужно «снова сделать Америку великой». Трансляцию мероприятия вёл телеканал Newsmax.

Как заявил Трамп, «большая красная волна» начнётся в Аризоне и захлестнёт всю страну, смыв социалистов-демократов со своих постов.

Уже в этом году мы вернём себе Палату представителей, вернём Сенат и вернём Америку. А в 2024 году мы вернём себе Белый дом, — сказал он.

Предыдущие выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп долго не признавал эту победу. В дальнейшем Трамп заявлял о намерении снова выставить свою кандидатуру. Следующие выборы в США пройдут в 2024 году.

Ранее Байден сообщил, что на выборах 2024 года он вновь готов бороться с Трампом. Также о намерении побороться за главный государственный пост в США заявил и сенатор-республиканец Тед Круз.