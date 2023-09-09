Девочка нашла в парке алмаз весом 2,95 карата в свой день рождения Девочка из США нашла в парке алмаз весом 2,95 карата в свой день рождения

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Семилетняя Аспен Браун нашла алмаз весом 2,95 карата во время прогулки в парке «Кратер алмазов» в свой день рождения, передает телеканал CNN. Ребенок подобрал камень размером с горошину на тропинке. Государственный парк «Кратер алмазов» находится в Мерфрисборо, штат Арканзас.

Бриллиант Аспен имеет золотисто-коричневый цвет и сверкающий блеск. Это цельный кристалл, без разбитых граней и небольшой щелью с одной стороны, образовавшейся при формировании алмаза. Это, безусловно, один из самых красивых бриллиантов, которые я видел за последние годы, — рассказал помощник управляющего парком Уэймон Кокс.

Как уточнили в пресс-службе парка, каждый день один или два посетителя находят на территории парка алмазы. С момента его образования гости обнаружили уже более 75 тысяч драгоценных камней.

В Москве тем временем рабочие во время строительства подземной парковки обнаружили, предположительно, останки доисторических животных. По данным Telegram-канала Mash, в числе находок зубы динозавра, чешуя, кости и раковина моллюска.

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