Зубы динозавра нашли на стройке в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останки доисторических животных, предположительно, нашли рабочие на строительстве подземной парковки в столичном районе Митино, сообщает Telegram-канал Mash. На место вызваны сотрудники экстренных служб.

По данным канала, в числе находок зубы динозавра, чешуя и кости вымершей рептилии, а также раковина моллюска. Рабочие утверждают, что останки блестят и светятся.

Ранее сообщалось, что египетские палеонтологи открыли вымерший вид китов, живший на Земле около 41 млн лет назад. Новый вид считается одним из самых маленьких по размеру и старейшим из предков современных обитателей океана. Он получил название Tutcetus rayanensis — в честь египетского фараона Тутанхамона и района Вади Эр-Райян, в котором были найдены окаменелости кита.

В Новой Зеландии на одно из пляжей были найдены окаменелые останки крупнейшего пингвина, когда-либо жившего на планете. Он весил 154 кг и жил 50 млн лет назад. По оценке ученых, птица вида Kumimanu fordycein могла гораздо лучше современных пингвинов нырять и дольше поддерживать температуру тела в экстремальные холода.