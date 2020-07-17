Цукерберг раскритиковал действия Трампа в борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/17437dec-c84a-11ea-b738-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Основатель компании Facebook Марк Цукерберг выступил с критикой действий президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. По его словам, ситуация с COVID-19 на территории государства сейчас значительно хуже, чем в многих других странах.

Власти могли избежать резкого роста числа инфицированных, передаёт The Hill.

На данном этапе понятно, что траектория [развития ситуации] в США значительно хуже, чем во многих других странах, и что наша администрация была значительно менее эффективна, чем другие в урегулировании этой проблемы, — подчеркнул он.

Предприниматель также выразил сожаление в связи с отсутствием в США эффективной системы тестирования. Кроме того, он раскритиковал президентскую администрацию за дискредитацию ведущего инфекциониста страны Энтони Фаучи.

Накануне главный специалист по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи выступил с критикой действий администрации президента страны. По его мнению, власти государства не смогли ввести тотальный карантин, в связи с чем COVID-19 продолжает распространятся. Затем в прессе появились сообщения, что Трамп имеет разногласия с Фаучи по вопросу снятия ограничений, однако в Белом доме опровергли их.

Ранее Фаучи заявил, что мир находится в самом начале пандемии коронавируса. Он убеждён, что после снятия ограничений властями государств число заболевших продолжит расти. Об этом писал NEWS.ru.