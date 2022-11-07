CNN: Трамп 7 ноября может объявить об участии в выборах президента

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Дональд Трамп

Бывший лидер Белого дома Дональд Трамп активно обсуждает возможности официального объявления о своем участии в выборах президента США 2024 года на митинге своих сторонников 7 ноября, сообщает CNN, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией. Трамп хочет таким образом заранее приписать себе победу Республиканской партии, которая ожидается по итогам назначенных на 8 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

Трамп активно обсуждает возможность объявления о том, что он баллотируется в президенты в 2024 году, во время своего митинга в (штате) Огайо, — говорится в сообщении.

8 ноября американцы выбирают весь состав палаты представителей и треть конгресса. Ряд опросов показал, что победа, вероятно, достанется республиканцам, которые на протяжении двух последних лет находятся в меньшинстве в обеих палатах.

Ранее обозреватель Энди Паздер написал в статье, опубликованной Fox News, что республиканцы должны выиграть промежуточные выборы в США из-за политических провалов, которые допустила администрация президента Джо Байдена. По его мнению, после этого последует пересмотр многих политических вопросов, остающихся на повестке дня.