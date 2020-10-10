CNN: первое публичное выступление Трампа будет коротким

https://static.news.ru/photo/fe649860-0b15-11eb-ac12-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

Первое публичное выступление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа после того, как у него была выявлена коронавирусная инфекция, будет коротким. Об этом заявила 10 октября директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фарах.

Дональд Трамп, как ожидается, произнесёт речь после 21:00 по московскому времени с балкона своей резиденции.

Предприняли меры предосторожности. Приглашённых проверят на наличие коронавируса до мероприятия. Президент будет на значительной дистанции. Он будет находиться на балконе и кратко обратится к сторонникам, — цитирует Фарах телекомпания CNN.

Она подчеркнула, что рекомендации центров по контролю за заболеваниями и профилактике COVID-19 были соблюдены.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 10 октября выступит в Белом доме с обращением. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на источники в администрации главы государства. Это будет первое публичное мероприятие, в котором американский лидер примет участие после того, как у него была выявлена коронавирусная инфекция. При этом, по некоторым данным, заявление он сделает с балкона Голубой комнаты, которая является местом официальных встреч на высоком уровне.

Американский лидер сдал положительный тест на коронавирус 2 октября. Его госпитализировали и три дня лечили, в том числе ещё не согласованными к применению препаратами. Уже 5 октября Трампа выписали из военного госпиталя имени Уолтера Рида. Его состояние остаётся стабильным с момента возвращения в Белый дом.

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Трампу сейчас 74 года, и он считается одним из самых старых президентов США. Байдену при этом 77 лет, писал NEWS.ru.