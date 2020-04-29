Число заразившихся коронавирусом на эсминце ВМС США достигло 64 человек

https://static.news.ru/photo/d44ffeb4-89d5-11ea-9f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Navy Office of Information/GlobalLookPress

На эсминце ВМС США Kidd увеличилось число инфицированных коронавирусной инфекцией. По последним данным, общее количество заражённых — 64 человека.

К сегодняшнему дню 63% членов экипажа USS Kidd (DDG 100), включая всех, у кого были обнаружены симптомы, и тех, с кем они контактировали, были проверены на коронавирус, выявлено 64 положительных результата, — привели сообщение военных в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, по данным на 26 апреля 2020 года, на американском корабле было зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом. Всего на борту находится 350 членов экипажа. Уточняется, что эсминец должен вернуться в порт, где часть экипажа сойдёт на сушу.