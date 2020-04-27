Число заболевших коронавирусом на авианосце «Теодор Рузвельт» достигло 955

https://static.news.ru/photo/15a54b68-88a9-11ea-835a-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/via Globallookpress.com

У 955 членов команды американского авианосца «Теодор Рузвельт» подтверждён COVID-19. Ранее сообщалось о 840 случаях заражения. Более четырёх тысяч человек уже сошли на берег на острове Гуам.

Как сообщает РИА Новости, ВМС США без пояснения причин «обнулили» счёт выздоровевших военнослужащих. 27 апреля на сайте военного ведомства говорится о 14 выздоровевших, хотя ранее их было 88. В больнице с симптомами COVID-19 до сих пор находится один военный.

Как писал NEWS.ru, вспышка коронавирусной инфекции на авианосце флота США «Теодор Рузвельт» оказалась аномальной со статистической точки зрения — из 840 заразившихся военных более чем у половины не наблюдается никаких симптомов. В то же время в США только 25% заражений коронавирусом не сопровождаются характерными симптомами. Всего на «Теодоре Рузвельте» находятся более пяти тысяч человек. Из заразившихся членов экипажа авианосца погиб только один. Само судно в настоящий момент находится на флотской стоянке на острове Гуам. Часть экипажа продолжает его обслуживание.