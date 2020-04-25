Число заболевших COVID-19 на американском эсминце увеличилось вдвое

https://static.news.ru/photo/0f55f024-879a-11ea-8f16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Don S. Montgomery/Public Domain/commons.wikimedia.org

На ракетном эсминце ВМС США USS Kidd продолжает увеличиваться количество заболевших коронавирусом.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВМС США, на корабле выявлено ещё 18 новых случаев заражения, таким образом число заболевших достигло 33 человек. Всего на эсминце находится 350 членов экипажа.

В настоящее время на USS Kidd вылетел вертолёт с военными медиками, сам корабль готовится вернуться в порт, где часть экипажа сойдёт на сушу.

Когда все поправятся, корабль снова выйдет в море, — рассказал представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у 840 моряков с авианосца Theodore Roosevelt Военно-морских сил США. Ещё 4098 военнослужащих не заразились, 88 членов экипажа уже излечились от вируса, писал NEWS.ru.