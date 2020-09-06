Бывший агент ФБР заявил, что Трамп – угроза национальной безопасности США

https://static.news.ru/photo/bb608f30-efde-11ea-b29f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/GlobalLookPress

Бывший агент ФБР Питер Стрзок назвал президента США Дональда Трампа «явной и существующей угрозой» безопасности США.

Питер Стрзок занимался расследованием возможных связей Дональда Трампа с Россией. Данные, полученные в ходе расследования, он опубликовал в своей книге «Скомпрометированный: Контрразведка и угроза Дональда Трампа».

На основе всего того, что мы уже обнаружили, что Трамп был скомпрометирован — серьёзно и множеством способов. <...> Более того, сегодня я не считаю возможным хранить молчание о явной и реальной опасности, которую, как я знаю, администрация Трампа представляет для нашей национальной безопасности, — процитировали автора книги в РБК.

Экс-агент ФБР поделился, что сотрудники не хотели открывать расследование по поводу связей Дональда Трампа и России, однако позже, весной 2017 года, они поняли, что это расследование необходимо, сообщает РБК.

В необходимости расследования их убедили действия президента США и его ложь. Питер Стрзок отметил, что Дональд Трамп, ещё до победы на президентских выборах, «говорил и делал вещи, которые давали российским спецслужбам средства, с помощью которых можно было бы принудить его» к тому, что выгодно российской стороне, а не американской.

Как писал NEWS.ru ранее, кандидат от демократической партии Джо Байден обвинил Дональда Трампа в попытке скрыть от американцев действия России, которые якобы помогут кандидату от республиканской партии выиграть на выборах. По мнению Байдена, Трамп вновь рассчитывает на поддержку со стороны Москвы, что поможет ему скрыть «ужасающие провалы», которые ввергли США в «многочисленные кризисы».