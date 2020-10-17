Бывшая жена звезды «Спасателей Малибу» стала бомжом

https://static.news.ru/photo/dfffcb16-1122-11eb-a937-fa163e074e61_660.jpg Лони Уиллисон Фото: kinopoisk.ru

37-летняя Лони Уиллисон, бывшая жена звезды сериала «Спасатели Малибу» Джереми Джексона, живёт на улице. Женщину обнаружили толкающей тележку со своими вещами в Лос-Анджелесе.

Когда-то Уиллисон появлялась на обложках звёздных журналов, а теперь она копается в мусорных баках. Женщина отказывается от помощи, считая, что ни в чём не нуждается.

Я могу жить одна. У меня есть всё, что мне нужно, прямо здесь, — цитирует The Sun Лони Уиллисон.

Она пояснила, что находит деньги, а еду собирает в мусорных баках и около магазинов.

Лони вышла замуж за Джексона в 2012 году. Через некоторое время брак распался. Причиной стали многочисленные ссоры супругов.

Последним местом работы женщины стала клиника косметической хирургии, где она занимала должность ассистентки. В 2016 году у Уиллисон случился нервный срыв. Она потеряла работу, квартиру и машину и вынуждена была начать жить на улице. Женщина пристрастилась к алкоголю и наркотикам, и друзья в 2018 году захотели отправить её в реабилитационный центр. Попытка оказалась неудачной, Уиллисон сбежала от них и два года о ней ничего не было известно.

Джереми Джексон после завершения съёмок в «Спасателях Малибу» страдал от алкогольной и наркотической зависимости.

Я курил травку каждый день и принимал кокаин, пока он не перестал действовать, — рассказывал актёр.

Ему было предъявлено обвинение в хранении и попытке продажи наркотиков, актёр 90 дней провёл в тюрьме. В 2015 году его вновь арестовали по подозрению в убийстве, но затем обвинение сняли. В том же году Джексон напал с ножом на женщину и угодил в тюрьму на 270 дней.

Актёр поборол свои зависимости и теперь является звездой фитнес-сцены Лос-Анджелеса.

Сериал «Спасатели Малибу» (Baywatch) выходил в эфир с 1989 по 2001 год. Он рассказывал о команде спасателей, патрулирующих пляжи округа Лос-Анджелес в Калифорнии.

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