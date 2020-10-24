Брэд Питт озвучил предвыборный ролик Джо Байдена

https://static.news.ru/photo/49e3f326-16b0-11eb-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/bradpittofflcial

Голливудский актёр Брэд Питт стал голосом новой предвыборной рекламы кандидата на пост президента США от Демократической партии Джон Байдена.

Ролик был представлен в ходе трансляции Мировой серии — решающих игр в сезоне Главной лиги бейсбола. По сюжету, политик встречается со своими сторонниками из разных штатов. За кадром Питт рассказывает, что все американцы, независимо от взглядов, ищут одно и тоже — понимающего и честного главу Соединённых Штатов, который будет усердно работать на благо государства, передаёт Deadline.

Ранее NEWS.ru писал, что Байден оказался самым расточительным кандидатом в президенты США в истории. Только на телевизионную рекламу Байден потратил более $582 млн за год, из них $45 млн — за последнюю неделю. Трамп на аналогичной статье расходов потерял $342 млн за два года.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.