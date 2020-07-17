Болтон уверен, что строительство «Северного потока – 2» можно остановить

https://static.news.ru/photo/25987030-c847-11ea-bb9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Строительство газопровода «Северный поток — 2» нанесёт вред Европе и США, но его ещё можно остановить. Об этом заявил бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Он заметил, что президент США Дональд Трамп постоянно говорил о санкциях в отношении газопровода, но в конечном итоге не ввёл их.

Я бы остановил трубопровод. Но он пока и не завершён. Возможно, его все же ещё можно остановить, — отметил Болтон.

Болтону задали вопрос, что движет США в желании остановить строительство «Северного потока» — стремление продавать в Европе свой сжиженный природный газ или опасения того, что ЕС впадут в энергетическую зависимость от России. Экс-помощник заявил, что «и то, и другое», передаёт ТАСС.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Евросоюз заинтересован в том, чтобы проект был реализован, однако США уже рассматривают новые санкции, призванные затормозить его строительство. О возможности их введения некоторое время назад заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Ранее бизнесмены ФРГ назвали угрозы США ввести новые санкции в отношении участников строительства газопровода «Северный поток — 2» попыткой вымогательства. Глава бизнес-ассоциации «Восточный комитет немецкой экономики» Оливер Гермес назвал угрозы со стороны Вашингтона ударом по суверенитету ЕС и попранием свободной и честной конкуренции/ Он добавил, что в случае введения санкций под их действие подпадут около 120 компаний из более чем 10 европейских стран. Под угрозой окажутся инвестиции на сумму €12 млрд, писал NEWS.ru.