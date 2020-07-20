Более 63 тысяч случаев заражения COVID-19 выявлено в США за сутки

https://static.news.ru/photo/a45ebe82-c9b5-11ea-9326-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 63,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в США за последние сутки. Общее число заболевших в стране составляет более 3,7 млн человек.

Число летальных исходов возросло на 853. Всего в США за время пандемии скончались более 140 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса на основе данных федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

США занимают первое место по заболеваемости коронавирусом в мире. В первую тройку также входят Бразилия (около 2 млн заразившихся) и Индия (более 937 тысяч заболевших).

Россия находится на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным зафиксировано 771,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 550,3 тысячи пациентов, умерли 12,3 тысячи.

Всего пандемией охвачены более 200 стран. Общее количество случаев заражения превышает 14,3 млн. Жертвами инфекции стали более 602 тысяч человек, выздоровели — более 8,2 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что властям 18 штатов США порекомендовали вновь ввести строгие ограничения в связи с ростом числа заражённых коронавирусом. К ним относятся Аризона, Арканзас, Алабама, Флорида, Калифорния, Джорджия, Канзас, Айдахо, Луизиана, Айова, Миссисипи, Северная Каролина, Оклахома, Невада, Южная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. В этих штатах на прошлой неделе медики выявили более 100 новых случаев заражения на каждые 100 тысяч человек.