Bloomberg сообщил о намерении Facebook запретить политическую рекламу

https://static.news.ru/photo/d76148b0-c382-11ea-9750-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Morin/www.imago-images.de/facebook.com

Администрация социальной сети Facebook намерена отказаться от размещения политической рекламы. Однако окончательное решение ещё не принято. Такую информацию сообщил Bloomberg со ссылкой на источники знакомые с ситуацией.

Такой шаг был предпринят в преддверии выборов президента США. По мнению администрации соцсети, данная мера поможет защитить пользователей от вводящего в заблуждение контента перед голосованием. Однако с другой стороны запрет может оказать негативное влияние на предвыборные компании.

Ранее основатель социальной сети рассказал о том, что пользователи смогут отключать политическую рекламу в настройках. Изначально функция будет доступна для жителей США. За последние 90 дней американский лидер Дональд Трамп и его противник Джо Байден потратили на свою рекламу в Facebook около $29,2 млн, пишет РБК.

Ранее эксперты заявили, что социальная сеть препятствовала соблюдению гражданских прав. По их мнению, Facebook прикладывала недостаточно усилий для борьбы с дискриминацией на своей платформе.

Как информировал NEWS.ru, совет раввинов Европы (СРЕ) присоединился к бойкоту социальной сети Facebook из-за бездействия в отношении сообщений, способствующих разжиганию ненависти.