Блинкен предупредил о решении Китая захватить Тайвань в «короткие сроки»

Фото: S. Barros/Keystone Press Agency/Global Look Press

Энтони Блинкен

Китай готовится захватить Тайвань в «гораздо более короткие сроки», чем предполагалось ранее, считает госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Bloomberg. По его словам, «статус-кво больше не является приемлемым» для китайских властей.

В последние годы подход Пекина к Тайваню изменился. Пекин принял фундаментальное решение о том, что статус-кво больше не является приемлемым, и он полон решимости добиваться воссоединения в гораздо более короткие сроки, — сказал он.

16 октября председатель КНР Си Цзиньпин назвал необратимым процесс воссоединения материкового Китая с Тайванем. По его словам, Пекин стремится к мирному решению вопроса, но может и применить силу.

Китайский лидер подчеркнул, что Пекин будет оказывать содействие сотрудничеству других стран с Тайванем, но решительно против попыток вмешательства со стороны в проблему.

Си Цзиньпин добавил, что власти намерены ускорить модернизацию армии. Ее преобразование в одну из сильнейших в мире к 2027 году является приоритетной задачей Пекина. Кроме того, планируется расширить возможности армии по защите нацбезопасности и суверенитета.