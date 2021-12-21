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Блинкен оценил перспективы новой встречи Байдена и Путина

Госсекретарь США Блинкен: новая встреча Байдена и Путина не планируется
22:57, 21 декабря 2021
Блинкен оценил перспективы новой встречи Байдена и Путина Фото: Christine Olsson/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Новая встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в настоящее время не планируется. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова приводит РИА Новости.

Нет планов делать это сейчас, — сообщил Блинкен журналистами.

По словам госсекретаря, переговоры следует проводить «на фоне деэскалации ситуации», имея в виду ситуацию вокруг Украины. Он выразил пожелание. чтобы Россия «снизила напряжённость», отведя войска от украинской границы.

Гораздо более подобающим является ведение переговоров в таких условиях, нежели когда продолжается рост напряжённости, — объяснил Блинкен.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена изучает способы эвакуации граждан США с Украины на фоне сообщений о возможном «вторжении» России в страну. Проработку сценариев возглавил Пентагон. В частности, военное ведомство США рассматривает сценарии как небольшой эвакуации государственных служащих, так и масштабной эвакуации с участием более широкого круга американских граждан.

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