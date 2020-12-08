Билл Гейтс ожидает массового применения шести вакцин от COVID к весне

https://static.news.ru/photo/be093e1c-39ee-11eb-b2a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Global Look Press

К весне 2021 года по всему миру пройдут сертификацию и будут широко применяться шесть вакцин от COVID-19, считает основатель Microsoft Билл Гейтс.

Я ожидаю, что к первому кварталу у нас будет одобрено около шести вакцин, — приводит слова Гейтса телеканал CNBC.

Среди препаратов, которые, по его мнению, будут использоваться, Гейтс назвал вакцину Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax, при этом он не упомянул название шестого препарата.

Трое из перечисленных производителей получают финансовую помощь от благотворительного фонда четы Гейтс.

Предприниматель напомнил, что доступ к вакцине от коронавируса должен быть абсолютно у каждого вне зависимости от его социального положения или достатка. Он подчеркнул, что надеется на полную победу человечества над COVID-19 к 2022 году.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, на сегодняшний день половина российских регионов получили партии вакцины от коронавируса «Спутник V».