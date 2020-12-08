Мурашко сообщил, что половина регионов получили партии вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d10486a0-3982-11eb-b9f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Примерно в половину субъектов Российской Федерации уже доставлены партии препаратов для вакцинации населения от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, в остальные регионы поставки вакцины начнутся после 10 декабря. Следующими вакцинацию смогут начать, в частности, Подмосковье, Новосибирская область, Республика Коми.

Регионы, в рамках плановой вакцинации, — около 50% — её уже получили. После 10-го числа декабря поставка вакцины начнётся уже во все регионы. Персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определённых служб жизнеобеспечения также должен попасть в первые списки, — добавил Мурашко в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, правительство планирует выделить около 2,7 млрд рублей регионам для обеспечения пациентов с COVID-19 необходимыми лекарствами в январе.

Препараты, которые приобретаются сегодня регионами, они рассчитаны почти на 700 тыс. человек, и правительство принимает решение на январь месяц также выделить дополнительные средства субъектам Российской Федерации. Эта сумма будет в пределах 2,7 млрд руб., для того чтобы в том числе январские дни были полностью защищены и прикрыты лекарственной терапией, — рассказал Мурашко.

К этому дню, отметил также министр, в России развернуто 33 тыс. реанимационных коек. При этом около 2,8 тыс. пациентов с коронавирусом находятся на аппаратах ИВЛ.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Как сообщал NEWS.ru, ранее заместитель председателя правления и главный научный специалист компании Johnson & Johnson Пол Стоффелс заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции двумя разными препаратами не поможет эффективнее бороться с коронавирусом. Не рекомендуется производить такие прививки.