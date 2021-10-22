Байдену посоветовали выполнить шесть пунктов для защиты США

Администрация президента США Джо Байдена сможет спасти страну от нападения врагов только в случае реализации шести пунктов по усилению национальной обороны страны. Об этом сообщил бывший боевой и штабной офицер армии США Дэвин Пайн в журнале The National Interest. В своей статье автор привёл слова одного из ведущих американских экспертов по ядерному оружию Марка Шнайдера, который заявил о том, что американского арсенала не хватит для сдерживания Китая и России.

Проанализировав это высказывание, в первую очередь Пайн призвал Байдена объявить в стране чрезвычайную ситуацию в области кибербезопасности и противоракетной обороны. По его мнению, это нужно для защиты американской энергосистемы, системы связи, командования и управления. Кроме того, США необходимо нарастить количество атомных ракетных подводных лодок. За счёт этой меры число «готовых к запуску» ядерных боеголовок наземного и морского базирования вырастет до 1040.

Пайн также настаивает на восстановлении «грубого» ядерного паритета с РФ, чтобы сохранить и адаптировать размер арсенала с учётом возрастающей угрозы со стороны Москвы и Пекина. Более того, автор попросил Байдена отменить директиву, по которой ядерное оружие можно использовать только после ядерной атаки на Вашингтон. Вместо этого, по мнению Пайна, стоит вернуться к политике предупреждающего удара.

Автор полагает, что власти США должны полностью заменить весь флот атомных подводных лодок класса «Огайо» и профинансировать программу «Стратегическое сдерживание наземного базирования» (GBSD) для замены 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Наконец, Пайн выступил за замену всех 300 трансформаторов китайского производства в энергосистеме государства.

Ранее Байден заявил, что страна располагает самыми мощными вооружёнными силами в мире. Глава Белого дома в ходе общения с избирателями отметил, что американцам не надо беспокоиться, что кто-то в мире, включая Россию и Китай, сможет их превзойти.