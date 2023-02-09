«Резолюция об усталости от Украины»: Байдена попросили не помогать Киеву Группа конгрессменов потребовала от Байдена прекратить оказывать помощь Украине

Фото: Yuri Gripas/ABACA/Global Look Press

Джо Байден

Группа конгрессменов США внесла на рассмотрение проект документа под названием «Резолюция об усталости от Украины» с требованием к американскому президенту Джо Байдену прекратить оказывать военную и финансовую помощь Киеву, передает Fox News. Автором резолюции выступает республиканец Мэтт Гетц. Подписи под документом также поставили еще 10 конгрессменов. В резолюции также призывают все стороны конфликта на Украине заключить мирное соглашение.

В документе ссылаются на представителей Пентагона, которые заявляли, что поставки вооружения Киеву приводят к «значительному истощению» арсеналов США и ослабляют военный потенциал страны. Авторы резолюции отмечают, что помощь Украине от США «непреднамеренно» способствует росту числа жертв среди гражданского населения.

9 февраля Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин потерял Украину. По его словам, Путин рассчитывал на распад НАТО и поддержку всех русскоязычных украинцев, но ничего из этого не произошло.

До этого американский лидер отметил в своем ежегодном обращении, что СВО стала «испытанием на века» как для США, так и для всего мира. Он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать поддерживать Киев столько, сколько это будет необходимо.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что США передают Украине дальнобойные снаряды GLSDB, чтобы военнослужащие страны смогли отвоевать территории. Райдер уточнил, что планы по ударам разрабатывает украинское руководство. Он отметил, что поставляемое Киеву вооружение позволит ВСУ работать более эффективно на поле боя.