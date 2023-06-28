Байдена начали подключать к аппарату для искусственной вентиляции легких Белый дом: Байден во время сна использует аппарат для искусственной вентиляции легких

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден начал пользоваться аппаратом для искусственной вентиляции легких во время сна. Об этом сообщил журналистам представитель Белого дома. По его словам, таким образом глава государства борется с апноэ.

Представителей СМИ заинтересовали следы на лице Байдена, которые появились в последние дни. В Белом доме пояснили, что такие отметины оставила маска от аппарата для искусственной вентиляции легких. Прибор помогает главе государства справляться с затруднением и задержкой дыхания, которые возникают у него во время сна. Подобная искусственная вентиляция позволяет улучшить качество ночного отдыха.

По информации американских СМИ, Байден не первый год ведет борьбу с апноэ и подобный аппарат он использовал и ранее. О схожих проблемах он рассказывал еще в 2008 году.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Он добавил, что американским СМИ запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние президента ухудшилось. В качестве доказательства журналист привел в пример неоднократные ошибки, которые допускал Байден в ходе своих выступлений.