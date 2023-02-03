Байден заявил, что только половина женщин в его администрации — женщины Байден оговорился, когда пытался рассказать о числе женщин в Белом доме

Фото: Julia Nikhinson - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден оговорился, рассказывая о числе женщин в своей администрации, передает Fox News. Выступая на мероприятии по случаю принятия закона о семейных и медицинских отпусках по уходу за детьми, он пытался сообщить, что более половины сотрудников Белого дома — женщины, но в итоге запутался и сказал, что только половина женщин в его администрации являются женщинами.

Более половины женщин в моем кабинете, более половины людей в моем кабинете, более половины женщин в моей администрации — женщины, — заявил Байден.

Глава Белого дома также рассказал, что когда он баллотировался в президенты в 1992 году, работающих мам было гораздо больше, чем когда он рос. В декабре его администрация приняла закон о защите беременных женщин, который дает матерям базовую поддержку и время для восстановления после рождения ребенка. Недавно подписанный президентом закон увеличивает субсидию на развитие ухода за детьми на 30%.

Ранее Байден в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским назвал украинцев иранцами. До этого американский президент перепутал Украину с Ираком. Это произошло, когда он выступал во Флориде и говорил об инфляции, обвинив в ней Россию. Он заявил, что инфляция стала мировой проблемой из-за войны в Ираке. Потом поправился, добавив, что подумал об Ираке, поскольку там погиб его сын.