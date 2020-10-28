Байден впервые выступит с Обамой на встрече с избирателями

https://static.news.ru/photo/b014eec8-195a-11eb-a6ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден и экс-президент Барак Обама впервые с начала предвыборной кампании проведут совместную встречу с избирателями. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на представителя штаба Байдена.

По данным источника, встреча с избирателями, на которую прибудут Байден и Обама, состоится 31 октября в штате Мичиган. Планируется, что они затронут темы объединения американского общества и поиска решений для множества задач, которые стоят сегодня перед страной.

Ранее Обама уже выступал на митинге в поддержку Байдена 22 октября в штате Пенсильвания, а также обращался к избирателям на митингах в штате Флорида. Впервые Обама заявил о поддержке Байдена, который занимал должность вице-президента в его администрации, в апреле, когда опубликовал соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

NEWS.ru писал, что избиратели сочли Байдена победителем заключительных предвыборных теледебатов. Опросы по стране также показывают, что демократ имеет небольшое преимущество против соперника. Трамп, в свою очередь, убеждён, что приводящиеся данные не являются отражением реального положения дел.