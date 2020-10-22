Американцы сочли Байдена победителем в заключительных дебатах с Трампом

Президент США республиканец Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, не убедил избирателей в заключительных дебатах с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Они сочли, что именно Байден одержал победу в спорах.
Соответствующие данные
Теледебаты, состоявшиеся в Нэшвилле, стали заключительными перед выборами 3 ноября, где будет избран не только президент и вице-президент, но также все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса и губернаторы 13 штатов и территорий. В ряде штатов уже прошло удалённое голосование.
Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп в своём выступлении обвинил Байдена в получении денег от России. По словам главы Белого дома, его оппонент получил $3,5 млн через российского президента Владимира Путина. Как считает Трамп, Байден воспользовался хорошими отношениями с семьёй бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.