Американцы сочли Байдена победителем в заключительных дебатах с Трампом

https://static.news.ru/photo/bd400bc6-14fc-11eb-9d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Президент США республиканец Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок, не убедил избирателей в заключительных дебатах с кандидатом от Демократической партии Джозефом Байденом. Они сочли, что именно Байден одержал победу в спорах.

Соответствующие данные приводит телекомпания CNN, которая провела опрос среди избирателей. 53% респондентов отдали предпочтение Байдену, тогда как Трампа поддержало 39% участников опроса.

Теледебаты, состоявшиеся в Нэшвилле, стали заключительными перед выборами 3 ноября, где будет избран не только президент и вице-президент, но также все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса и губернаторы 13 штатов и территорий. В ряде штатов уже прошло удалённое голосование.

Как писал NEWS.ru, Дональд Трамп в своём выступлении обвинил Байдена в получении денег от России. По словам главы Белого дома, его оппонент получил $3,5 млн через российского президента Владимира Путина. Как считает Трамп, Байден воспользовался хорошими отношениями с семьёй бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.