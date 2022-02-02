Байден заявил, что предупреждал Путина об отправке войск в Европу

Президент США Джо Байден заявил, что решение о переброске войск США в Европу полностью соответствует тому, о чём он ранее говорил своему российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кейтлан Коллинз. По её словам, в своём предупреждении американский лидер ссылался на статью Североатлантического договора о коллективной безопасности.

Байден сказал мне, что его решение о размещении войск «полностью соответствует» тому, о чем он говорил Путину с самого начала, — написала Коллинз в своём аккаунте в Twitter.

По её словам, Байден сообщил, что «если он будет действовать агрессивно, мы сделаем всё, чтобы убедить наших партнёров по НАТО в Восточной Европе, что мы есть», а статья 5 договора НАТО о коллективной безопасности — это «святая обязанность».

Ранее Пентагон сообщил о планах по отправке дополнительных войск в Европу на фоне эскалации кризиса вокруг Украины. По информации военного ведомства, войска будут находиться в союзных европейских странах временно и только при согласии принимающей стороны.

США перебрасывают около двух тысяч солдат в Польшу и ещё несколько тысяч на юго-восточный фланг НАТО, в том числе в Румынию. Кроме того, 8,5 тысячи американских военнослужащих приведены в повышенную боевую готовность на случай, если будут вызваны силы реагирования Североатлантического альянса.