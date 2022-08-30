Байден решил баллотироваться на второй срок Движение в поддержку Байдена подало заявку на президентскую гонку 2024 года

Фото: Ting Shen/Global Look Press

Джо Байден

Движение в поддержку действующего президента США Джо Байдена подало заявку на участие в предвыборной гонке в 2024 году, сообщает Федеральная избирательная комиссия США на сайте. Движение получило название Biden for President. Также стало известно, что помимо Байдена в качестве кандидата фигурирует вице-президент США Камала Харрис.

Согласно документам, заявка на регистрацию движения Biden for President была заполнена 26 августа 2022 года.

Ранее политолог Борис Межуев предположил, что президента США Джо Байдена вряд ли переизберут на второй срок, причина — низкий рейтинг из-за состояния здоровья. Эксперт заявил, что глава государства может даже не досидеть свой срок, если его состояние будет прогрессировать.

Член палаты представителей конгресса от штата Нью-Йорк Кэролин Малони, отвечая на вопрос журналиста The New York Times, заявила, что действующий президент США Джо Байден не должен избираться на второй срок. Она также указала, что глава государства даже не будет участвовать в президентской гонке.