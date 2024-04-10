Байден раскрыл, когда кончится украинский конфликт Байден: США нужно проголосовать за новую помощь Украине ради окончания конфликта

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Джо Байден

Конфликт на Украине закончится после того, как конгресс США проголосует за выделение новой поддержки Киеву, заявил американский президент Джо Байден на пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой. При этом американский лидер проигнорировал неоднократно повторенный вопрос журналистов о том, есть ли у США план по установлению мира на Украине.

Война на Украине закончится тогда, когда лидер палаты представителей позволит проголосовать. Существует подавляющая поддержка Украины у большинства демократов и республиканцев. Голосование должно быть сейчас же, — подчеркнул он.

Ранее американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл сказал, что украинские чиновники используют финансовую помощь США, чтобы покупать недвижимость за рубежом — у них, как он считает, уже столько особняков на побережье, что девать некуда. По его словам, пора прекратить тратить деньги впустую и подумать о нуждах Штатов. Также Табервилл призвал ни в коем случае нельзя принимать Украину в НАТО, поскольку это грозит катастрофой.

До этого мэр Киева Виталий Кличко констатировал, что Украина стала заложником внутриполитической борьбы в США, где республиканцы задерживают военные поставки Киеву. Ситуация может стать хуже, а проблему могут решить только выборы американского президента, но до них еще далеко, уверен он.