Байден признал недовольство американцев положением дел в США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Американский президент Джо Байден заявил, что жители США на состоявшихся промежуточных выборах дали понять, что они разочарованы положением дел в стране. Лидер США добавил, что главными вопросами, которые волнуют американцев, остаются преступность и рост цен. По его словам, последние несколько лет были «действительно трудными». Выступление Байдена было опубликовано на официальной странице Белого дома.

Избиратели четко высказались по поводу своей обеспокоенности ростом цен, преступностью и вопросами общественной безопасности. Они ясно дали понять, что все еще разочарованы, — сказал Байден.

Он отметил, что жители США дали четкий сигнал о том, что хотят защитить право выбора в стране.

Выборы в законодательный орган США завершились 9 ноября. В ходе процедуры должны быть переизбраны 435 членов палаты представителей и 35 из 100 членов сената. По данным CNN, в настоящее время республиканцы получают 203 места из необходимых 218 для контроля в палате представителей и 49 мест в сенате, где для получения большинства нужен 51 делегат. Демократы располагают 187 местами в палате представителей и 48 в сенате. Подсчет голосов продолжается.