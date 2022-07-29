Байден подтвердил намерение переизбраться на пост президента США

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Джо Байден

Президент США Джо Байден, несмотря на снижающиеся рейтинги и два квартала падения ВВП, собирается переизбраться в 2024 году. Об этом сообщила его пресс-секретарь Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны, — сказала во время очередного брифинга пресс-секретарь.

Что касается ВВП страны, он снижается второй квартал подряд, но в Штатах при этом предпочитают не называть ситуацию в экономике рецессией. Деятельность Байдена, согласно соцопросу, не одобряют в большинстве штатов.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоров с американским коллегой Джо Байденом. А вопросы по поводу планируемого разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном должны быть адресованы официальному представителю российского МИД Марии Захаровой.