Байден отчитался о доходе президентской четы за 2021 год

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл за 2021 год вместе заработали чуть более $610 тысяч. Такие данные приводятся в декларации, обнародованной Белым домом. Из этих же документов следует, что вице-президента США Камала Харрис с супругом за тот же период заработали почти в два раза больше.

Согласно опубликованным документам, супруги Байден совместно в прошлом году заработали $610,7 тысячи. Также они выплатили $150,4 тысячи федеральных налогов и сделали пожертвования на сумму $17,4 тысячи.

Ставка подоходного налога главы американского государства составила 24,6%. Также $30 тысяч Байден уплатил в качестве налогов в штате Делавэр, где находится семейный особняк. Джилл Байден отдельно заплатила $2,7 тысячи в штате Вирджиния.

Также Белый дом опубликовал декларацию о дохода Камалы Харрис и её мужа Дугласа Эмхоффа. Семья вице-президента США заработала за 2021 год $1,65 миллиона и заплатила $523,4 тысячи налогов. Общий объём пожертвований Харрис с мужем составил около $22 тысяч.

Ранее сообщалось, что ведущие российские политики и министры раскрыли свои доходы за 2021 год. По информации Кремля, доход президента России Владимира Путина составил 10,202 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин заработал, согласно декларации, 18,3 млн рублей. Самый большой заработок в правительстве получил министр промышленности Денис Мантуров — 704,7 млн рублей, а меньший доход задекларировал министр просвещения Сергей Кравцов — 9,6 млн рублей.