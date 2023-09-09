Байден объявил о создании конкурента китайскому «Шелковому пути» Байден: США, ЕС и Индия создадут альтернативу китайскому «Шелковому пути»

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

США, Евросоюз, Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Израиль и Иордания завершили работу над соглашением о новом экономическом коридоре Индия — Ближний Восток — США, сообщил после саммита G20 американский президент Джо Байден, его слова приводит пресс-служба Белого дома. По замыслу создателей, проект предусматривает инвестиции в морские и железнодорожные перевозки и таким образом облегчит торговлю, поставки экологически чистой энергии, прокладку интернет-кабелей для «стабильного и интегрированного» Ближнего Востока.

Мир стоит на переломном этапе истории. Момент, когда решения, которые мы принимаем сегодня, повлияют на ход нашего будущего — нашего будущего — всего нашего будущего на десятилетия вперед, — подчеркнул американский лидер.

Данный проект представляет одну из ключевых инициатив США в рамках противостояния влиянию Китая и создания альтернативы «Шелковому пути» — маршруту поставок продукции из КНР, отмечает издание Axios.

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию «Один пояс, один путь» в 2013 году. Проект направлен на создание новых экономических коридоров между Пекином и странами Центральной Азии, Европы и Африки. В итоге КНР намеревается создать наиболее протяженный экономический коридор в мире, который должен охватить порядка 4,4 млрд человек.

Запад неоднократно подвергал критике китайский проект. В Белом доме отмечали, в частности, что «Шелковый путь» несет «мало осязаемой выгоды» большому числу развивающихся стран, поскольку в рамках проекта основные рабочие места получают граждане Китая.

Ранее китайский новостной портал China.org сообщил, что Пекин запустил новый маршрут, который свяжет Азию и Европу через Кавказ, в обход России. Маршрут из Сианя, древней столицы Поднебесной, пойдет в немецкий Мангейм через Каспийское и Черное моря. Необходимость появления нового транспортного коридора вызвана конфликтом на Украине, утверждает китайская сторона.