Не один пояс: Пекин обошёл Москву и нашёл новый путь в Европу

Китай запустил новый маршрут, который свяжет Азию и Европу через Кавказ, в обход России. Как сообщает китайский новостной портал China.org, маршрут из Сианя, древней столицы Поднебесной, пойдет в немецкий Мангейм через Каспийское и Чёрное моря. Необходимость появления нового транспортного коридора вызвана конфликтом на Украине, утверждает китайская сторона.

Ещё один Шёлковый путь

Строительство международных транспортных коридоров является одним из ключевых направлений внешней экономической политики Китая. Предложенная председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году концепция «Один пояс — один путь» (ОПОП) создала новую модель сотрудничества в торговой сфере между более чем 60 странами Центральной Азии, Европы и Африки с Китаем.

После начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций Пекин решил воспользоваться случаем и ещё больше расширить транспортный потенциал ОПОП. Надо отметить, что торговый оборот между Китаем и Евросоюзом за 2021 год составил $747 млрд. Очевидно, что в снижении этих показателей Пекин никак не заинтересован.

Согласно заявлению китайских властей, первый поезд с 42 контейнерами общим весом 316 тонн уже отправился из города Сиань (провинция Шэньси на северо-западе КНР) через Казахстан, Азербайджан, Румынию, Венгрию, Словакию и Чехию до немецкого Мангейма. Общая длина маршрута — 11,3 тыс. км.

Персонал загружает контейнеры в грузовой поезд Xinhua/Global Look Press

Менеджер сианьской компании международной логистики «Жуйан» заявил, что такой коридор, по планам китайских властей, должен открыть новые рынки и транспортные возможности для отечественных и иностранных компаний.

Этот маршрут предоставляет нашим компаниям возможность наладить экспорт в сложившейся ситуации, — сказал Джа Мин.

Сложно сказать, насколько востребованным окажется новый маршрут, потому что он пролегает через два моря, что значительно усложняет перевозки, заявил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Андрей Островский.

Одна перевалка через Каспийское море — полбеды. Там построена железная дорога Тбилиси — Карс, которая связывает Азербайджан с Турцией и выходит на Европу. А вот перевалка через Чёрное море занимает очень много времени и стоит очень дорого, — отметил эксперт.

Островский также напомнил, что ранее Россия не приняла предложение Китая построить высокоскоростную железную дорогу Москва — Пекин через Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. Это, считает эксперт, приведёт к тому, что китайцы станут в будущем зачастую обходить Россию в трансъевразийских грузоперевозках.

Пекин приблизится к Закавказью

Новый маршрут пройдет через регионы и страны с недостаточно развитым железнодорожным сообщением. Речь прежде всего о государствах Закавказья. За январь — февраль 2022 года по транспортному коридору ТРАСЕКА через Каспийское море, Азербайджан, Грузию перевезено около 3 тыс. контейнеров. С запуском нового маршрута объёмы перевозок могут возрасти, тем более что Китай намерен укреплять сотрудничество с Закавказьем. Так, 20 апреля глава МИД КНР Ван И провёл телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, в ходе которых стороны условились о расширении сотрудничества по всем направлениям, в том числе в экономической и транспортной сферах.

Грузовой поезд Johannes Glöckner/Picture-Alliance/Global Look Press

Подчёркнуто успешное развитие двусторонней повестки дня в политическом, экономическом, гуманитарном направлениях, и подчеркнул, что есть потенциал для дальнейшего развития отношений, — говорится на сайте МИД Азербайджана.

Собственно, проект ОПОП изначально задумывался Пекином как международный, который позволит создать беспрецедентное транспортно-логистическое пространство, идущее с востока на запад через всю Евразию.

Пекин со всеми налаживает отношения в рамках китайской инициативы. Она предусматривает создание инфраструктуры, за счёт чего налаживаются контакты с теми странами, с которыми ранее торгово-экономические отношения Китая были развиты очень слабо, — сказал Островский.

Впрочем, насколько сотрудничество Пекина и стран Закавказья окажется плодотворным, пока что говорить рано — эксперты рекомендуют посмотреть, как это станет работать на практике.

РЖД стало не по себе

Российские бизнесмены уже беспокоятся, не станет ли новый транспортный коридор сильным конкурентом уже существующих маршрутов, идущих через территорию РФ. Так, по словам замглавы ОАО «РЖД» Алексея Шило, подобные намерения вызывают опасения.

В этом году коллеги (КНР. — NEWS.ru) явно рассчитывают на результат больше, чем в прошлом году. Если они там выстроят нормальную логистику, при таких ценах, я думаю, это будет вполне себе доступный маршрут. Мы можем часть объёма мимо нашей страны получить, — сказал Шило.

Транспортно-логистический комплекс на пограничной станции Забайкальск. Контейнерный терминал rzd.ru

Но Россия, по словам Шило, не собирается оставаться в стороне — будут приняты меры «противодействия» ТРАСЕКА, причём Москва рассчитывает использовать для этого железнодорожную инфраструктуру Азербайджана.

Сейчас активно загружаем погранпереход Самур (граница РФ и Азербайджана. — NEWS.ru) для того, чтобы загрузить железнодорожную инфраструктуру Азербайджана, в том числе российскими грузами транзитными, азербайджанскими, иранскими и всеми другими направлениями, чтобы было меньше возможностей для перевозки других грузов, — отметил замглавы РЖД.

По его словам, именно такую стратегию российские компании считают «правильной». Вместе с тем отмечается, что на настоящий момент контейнерные перевозки пока «не снижаются и по-прежнему продолжают показывать рост».