Байден не справился с именем нового премьера Великобритании Telegraph: Байден оговорился, произнося имя нового премьер-министра Великобритании Сунака

Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

С президентом США Джо Байденом случился конфуз во время поздравления нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Глава государства не только перепутал слоги в фамилии бывшего руководителя Минфина королевства, но и неверно поставил ударение в его имени, пишет издание The Telegraph. При этом Байден отметил важность того факта, что потомок иммигрантов из Индии впервые смог занять высший политический пост в Великобритании.

Байден во время мероприятия в Белом доме, организованного по случаю индийского праздника Дивали, подчеркнул важность того, что впервые потомку иммигрантов из Индии удалось занять высший политический пост в стране. Однако он допустил ошибку в имени британского коллеги, назвав его «Раши Санук», — подчеркнули журналисты.

Читатели издания в комментариях не упустили возможности поиронизировать над президентом. Один из них даже обвинил Байдена в расизме, сказав, что оговорка была нарочной.

Ранее днем американский президент в ходе мероприятия, организованного по случаю индийского праздника Дивали, оговорился, когда поздравлял вице-президента страны Камалу Харрис с прошедшим днем рождения. Он назвал ее «великим президентом». Американский лидер также пошутил, что 58-летней Харрис «исполнилось 30 лет».