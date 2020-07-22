Байден назвал Трампа первым в США президентом-расистом

https://static.news.ru/photo/e094e308-cca9-11ea-924a-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал главу государства Дональда Трампа «первым расистом, который избрался в президенты».

Байден заявил, что Трамп «сеет расизм», в ходе онлайн-конференции с избирателями, где у него спросили, как он относится к тому, что Трамп называет COVID-19 «уханьским вирусом» или «китайским вирусом».

То, как он обращается с людьми, исходя из их цвета кожи, их национального происхождения, того, откуда они родом, абсолютно отвратительно, — сказал Байден.

По его словам, этого не делал ни один президент-республиканец или президент-демократ.

Пользователи соцсетей в ответ на слова Байдена напомнили о том, что первый президент США Джордж Вашингтон был рабовладельцем, а 28-й президент Вудро Вильсон выступал за сегрегацию.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец). Опрос провели журналисты в США.