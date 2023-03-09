Байден назвал Трампа будущим президентом США

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «будущим президентом». Слова действующего главы государства прозвучали в ходе представления бюджетных предложений на мероприятии в Филадельфии. При этом Байден помянул бога и перекрестился. Его слова приводит РИА Новости.

Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом, и, возможно, будущим президентом. <...> Боже упаси, — сказал американский лидер.

В настоящее время о намерении сразиться на пост президента США объявили экс-глава государства Дональд Трамп, бывший постпред Вашингтона при ООН Ники Хейли, предприниматель Вивек Рамасвами и бизнесмен Перри Джонсон.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства «в ту же ночь» позвонит в Россию и на Украину коллегам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. По его словам, стороны в течение 24 часов заключат сделку, которая разрешит конфликт на Украине.