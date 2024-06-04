Байден назвал страны, которые падут при поражении Украины Байден: если Украина падет, Польшу ждет аналогичное будущее

Фото: Official White House/Adam Schultz

Если страны Запада позволят Украине потерпеть поражение в конфликте, схожий исход ожидает и Польшу, такое мнение в интервью изданию Time высказал президент США Джо Байден. Как считает американский лидер, при таком сценарии падут все государства вдоль фактической границы с Россией.

Если мы когда-нибудь позволим Украине пасть, запомните мои слова, вы увидите, как падет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы с Россией [падут], — уверен Байден.

В беседе с изданием хозяин Белого дома также предположил, что Украина может так и не стать страной — участницей НАТО. Однако Байден подчеркнул, что даже при таком сценарии Вашингтон продолжит поставлять ВСУ вооружение и военную технику. По словам политика, у США с Украиной такие же отношения, как и с другими странами, которым они оказывают военную помощь.

До этого СМИ сообщали, что Байден пошел на большие уступки правительству Германии в вопросе строительства российского газопровода «Северный поток — 2». При этом бывший президент США Дональд Трамп решительно выступал против планов возведения трубопровода. В связи с этим политик ввел санкции против «Северного потока».