Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без учета Украины Белый дом: Байден наложит вето на проект о финансировании Израиля без Украины

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден наложит вето на законопроект о выделении финансирования на помощь Израилю, не включающий поддержку Украины и обеспечение защиты границ страны в случае его одобрения американским Конгрессом, сообщила пресс-служба Административно-бюджетного управления Белого дома. Там отметили, что обе палаты Конгресса должны сосредоточиться на создании качественного законопроекта, а не тратить время на «политические уловки».

Администрация настоятельно призывает обе палаты Конгресса отвергнуть эту политическую уловку, — подчеркнули авторы сообщения.

Ранее сообщалось, что в палате представителей сохраняется возможность внесения отдельного законопроекта по помощи Украине, аналогичного представленному ранее документу о поддержке Израиля. Однако, уточняется, желание республиканцев финансировать Киев стремительно снижается.

От спикера палаты Майка Джонсона зависит, будет ли подобный документ вынесен на рассмотрение конгрессменам. Поддержать его может «больше демократов, чем республиканцев», несмотря на численный перевес Республиканской партии в палате представителей, пояснил высокопоставленный американский чиновник.

При этом на Украине не верят, что США раньше марта смогут прийти к общей позиции о помощи ВСУ. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк выразил уверенность, что сделка застрянет на уровне палаты представителей до конца февраля, и совершенно неясно, как вопрос будет решен.