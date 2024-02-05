В Киеве раскрыли, как долго США будут тянуть с отправкой помощи Украине Депутат Рады Железняк: обсуждение помощи ВСУ в США застрянет до конца февраля

Фото: U.S. Army photo by Gertrud Zach

Вопрос помощи Вооруженным силам Украины пройдет одобрение американского сената, но застрянет в палате представителей, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, ситуация разрешится не ранее конца февраля.

Мой пока прогноз, что сейчас сделка пройдет сенат и застрянет на уровне палаты представителей до конца месяца. И там они будут дальше выходить из тупика, который сложился, — уточнил депутат.

Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что представленные сенатом договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал. По его словам, законопроект оказался куда хуже, чем думали республиканцы, поскольку даже и близко не поможет «положить конец катастрофе на границе».

До этого лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Как объяснил политик, в Европе знают, «что поставлено на карту». Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».