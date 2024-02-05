Вопрос помощи Вооруженным силам Украины пройдет одобрение американского сената, но застрянет в палате представителей, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, ситуация разрешится не ранее конца февраля.
Мой пока прогноз, что сейчас сделка пройдет сенат и застрянет на уровне палаты представителей до конца месяца. И там они будут дальше выходить из тупика, который сложился, — уточнил депутат.
Ранее спикер палаты представителей США Майк Джонсон выразил мнение, что представленные сенатом договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также по ужесточению контроля над американо-мексиканской границей обречены на провал. По его словам, законопроект оказался куда хуже, чем думали республиканцы, поскольку даже и близко не поможет «положить конец катастрофе на границе».
До этого лидеры Европейского союза договорились предоставить Украине долгосрочную помощь на €50 млрд, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. Как объяснил политик, в Европе знают, «что поставлено на карту». Программа рассчитана на 2024–2027 годы, в среднем по €12,5 млрд в год.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал ее помощью для финансирования бюджетного дефицита. Он поблагодарил Евросоюз и заявил, что каждый голос европейских лидеров — вклад в «общую победу».