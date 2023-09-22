Байден два раза подряд рассказал одну и ту же историю

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Джо Байден с интервалом в несколько минут дважды рассказал одну и ту же историю о том, как он решил стать главой государства, сообщает РИА Новости со ссылкой на расшифровку выступления главы американского государства. Курьезный случай произошел на мероприятии со спонсорами кампании по переизбранию, которое прошло в Нью-Йорке в частной резиденции.

В ходе собрания Байден рассказал собравшимся, что после завершения деятельности на посту вице-президента в администрации Барака Обамы он не планировал бороться за высший государственный пост по семейным обстоятельствам. Переломным моментом, по словам политика, стало выступление ультраправых активистов в августе 2017 года в городе Шарлотсвилль, штат Виргиния.

Вы помните этих людей в Шарлотсвилле в 2017 году, со свастиками, высказывающими жестокие, антисемитские мысли, как в Германии в ранних 30-х годах. Молодая женщина была убита. И я помню, как предыдущий парень сказал, что хорошие люди были по обоим сторонам, — сказал Байден.

Через несколько минут он вернулся к истории о том, как решил стать президентом и почти слово в слово повторил рассказ об ультраправых из Шарлотсвилля.

В августе 2017 года ультраправые активисты собрались в Шарлотсвилле из-за решения властей о переносе памятника Роберту Эдварду Ли, командовавшему в 1862-1865 годах армией конфедератов. Вскоре начались столкновения между правыми и левыми радикалами. В результате наезда автомобиля на толпу погибла молодая женщина. Еще двое полицейских погибли при падении вертолета. Несколько десятков человек пострадали.

Действовавший на тот момент президент США Дональд Трамп осудил произошедшее. При этом он заявил, что в столкновениях виноваты обе стороны. Тем самым он навлек на себя волну критики.

Ранее сообщалось, что Байден не сумел корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда во время выступления на саммите G20 в Дели. При этом попытка исправить ситуацию привела к еще большему конфузу. Кроме того, в ходе пресс-конференции во вьетнамском Ханое американский лидер запутался в порядке поступления вопросов от журналистов и не сумел разобраться в шпаргалках.