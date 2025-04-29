Авианосец США уронил истребитель в Красное море Истребитель упал во время буксировки с авианосца ВМС США в Красное море

Фото: US Air Force

Находившийся на борту американского авианосца «Гарри С. Трумэн» истребитель упал в Красное море, передает пресс-служба ВМС США. В ведомстве отметили, что экипаж потерял контроль над самолетом во время буксировки, что чуть было не закончилось трагедией.

Во время буксировки F/A-18E в ангаре экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и тягач упали за борт, — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из членов экипажа получил легкие ранения, самолет сохранил свою готовность к бою. ВМС начали расследование причин инцидента.

Ранее журнал Military Watch Magazine информировал, что переданные Украине западными странами американские истребители F-16 не оправдали возложенных на них надежд. Это стало особенно понятно после уничтожения еще одного самолета в небе над Украиной. Авторы указали, что истребитель был сбит вдали от линии боевого соприкосновения.

Тем временем стало известно, что дальнейшая судьба проекта по созданию новейшего американского истребителя F-47 зависит от поставок из Китая и исхода торговой войны, это связано с ограничением экспорта редкоземельных металлов в США, введенным китайскими властями. Аналитики издания считают, что в настоящее время Пекин разговаривает с Вашингтоном с позиции силы, контролируя важные для Вашингтона материалы.