Армию США сравнили с «бумажным тигром»

Ситуация сегодня такова, что США остаются могущественным в военном плане государством лишь на бумаге, и только на бумаге армия США является непобедимой. Такого мнения придерживается обозреватель американского журнала National Interest Джон Россомандо.

В своей статье он сравнил американскую армию с французской прошлого столетия. По его словам, она воспринималась как самая сильная, однако была разбита очень быстро. Сейчас, как отмечает Россомандо, Штаты фактически превращаются в «бумажного тигра», у которого всё хорошо, но только на бумаге.

Обозреватель объясняет это использованием американскими генералами стратегий прошлого века. По мнению эксперта, если подобный подход продолжится и не будет реформирована цепочка управления вооружёнными силами, то в вероятном конфликте с Китаем США потерпит разгромное поражение.

Китай совсем не боится Вашингтона, — утверждает Россомандо, объясняя данное утверждение тем, что эта страна существенными темпами наращивает военную мощь и «копит силы».

Ранее британцы раскрыли «главную проблему» армии США. По мнению британских граждан, основная проблема для США заключается не в военных стратегиях геополитических оппонентов, а в том, что руководство ВС чрезмерно озабочено вопросами гендерного неравенства военнослужащих.